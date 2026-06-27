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Парламент КНДР утвердил план экономического развития на пять лет
Парламент КНДР утвердил план экономического развития на пять лет Парламент КНДР утвердил план экономического развития на пять лет

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС, парламент) 15-го созыва КНДР единогласно утвердили пятилетний экономический план и бюджет на 2026 год. Об этом информировало агентство ЦТАК.

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС, парламент) 15-го созыва КНДР единогласно утвердили пятилетний экономический план и бюджет на 2026 год. Об этом информировало агентство ЦТАК.

Во время сессии был представлен доклад премьер-министра Пак Тхэ Сона об итогах предыдущей пятилетки, а также изложен план правительства по выполнению новых задач. Докладчик охарактеризовал прошедшие пять лет как "годы великого перелома, когда строительство социализма корейского образца вступило в стадию всестороннего развития и был достигнут радикальный сдвиг в борьбе за приумножение богатства и могущества страны, ее процветание, благосостояние народа".

Премьер отметил, что на IX съезде Трудовой партии Кореи в феврале были поставлены ключевые задачи для строительства социалистической экономики на новом этапе, которые "состоят в создании фундамента развития для стабильного и продолжительного роста экономики страны и практического улучшения жизни народа". Кроме того, Пак Тхэ Сон выразил решимость "всемерно повысить роль кабмина в качестве экономического штаба и обязательно выполнить новый пятилетний план экономического развития государства".

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Не вижу оснований
отходить от
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договоренностей
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