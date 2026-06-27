Парламент КНДР утвердил план экономического развития на пять лет

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС, парламент) 15-го созыва КНДР единогласно утвердили пятилетний экономический план и бюджет на 2026 год. Об этом информировало агентство ЦТАК.

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС, парламент) 15-го созыва КНДР единогласно утвердили пятилетний экономический план и бюджет на 2026 год. Об этом информировало агентство ЦТАК.

Во время сессии был представлен доклад премьер-министра Пак Тхэ Сона об итогах предыдущей пятилетки, а также изложен план правительства по выполнению новых задач. Докладчик охарактеризовал прошедшие пять лет как "годы великого перелома, когда строительство социализма корейского образца вступило в стадию всестороннего развития и был достигнут радикальный сдвиг в борьбе за приумножение богатства и могущества страны, ее процветание, благосостояние народа".

Премьер отметил, что на IX съезде Трудовой партии Кореи в феврале были поставлены ключевые задачи для строительства социалистической экономики на новом этапе, которые "состоят в создании фундамента развития для стабильного и продолжительного роста экономики страны и практического улучшения жизни народа". Кроме того, Пак Тхэ Сон выразил решимость "всемерно повысить роль кабмина в качестве экономического штаба и обязательно выполнить новый пятилетний план экономического развития государства".