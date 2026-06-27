Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 июня 2026 / 16:19
КОТИРОВКИ
USD
27/06
77.0611
EUR
27/06
87.4027
Новости часа
Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920
Москва
27 июня 2026 / 16:19
Котировки
USD
27/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
27/06
currency
87.4027
0.0000
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
26 июня 2026 / 20:49
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
26 июня 2026 / 20:04
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
26 июня 2026 / 19:42
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,08% и торговались на уровне 2 835,62 и 1 091,01 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 15,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,758 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на уровне 2 832,29 пункта (-0,04%), индекс РТС составлял 1 089,73 пункта (-0,04%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 17,65 копейки и составлял 11,734 рубля.

  • new_top
Также по теме:
26.06.2026 20:30
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $72
26.06.2026 17:30
Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен
26.06.2026 14:15
Курс доллара на межбанке впервые с 23 апреля поднялся выше 76 рублей
26.06.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
25.06.2026 20:59
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня
25.06.2026 17:14
Shafaq News: Ирак изучает возможность выхода из ОПЕК
25.06.2026 11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
25.06.2026 10:59
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $73 за баррель
24.06.2026 19:58
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
24.06.2026 18:15
Лавров считает, что в мире будет расти понимание о падении репутации доллара
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:53
Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника
21:32
EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920
21:15
IWF допустила российских штангистов с флагом и гимном во всех возрастных группах
20:57
"Макс" приступил к финальному тестированию сторис
20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 77%
20:30
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $72
20:16
Президент подписал закон об особых мерах для противодействия атакам БПЛА
19:57
Штатная численность МЧС России увеличена до 307 тыс. человек
19:45
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 89 авиабомб и 4 562 дрона
19:15
МО РФ считает чудовищно жестокими действия Третьего рейха против СССР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО