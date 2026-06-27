Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,08% и торговались на уровне 2 835,62 и 1 091,01 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 15,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,758 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на уровне 2 832,29 пункта (-0,04%), индекс РТС составлял 1 089,73 пункта (-0,04%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 17,65 копейки и составлял 11,734 рубля.