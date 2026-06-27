Олег Митволь освободился из колонии

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, освобожден из колонии в Коломне в Подмосковье. Об этом заявил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов в беседе с ТАСС .

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, освобожден из колонии в Коломне в Подмосковье. Об этом заявил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов в беседе с ТАСС.

"Сегодня по окончании срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович", - указал собеседник агентства.

По его словам, Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

Сообщается, что после освобождения бизнесмен встретился со своей 88-летней матерью и в настоящее время находится дома.

Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", был приговорен в сентябре 2023 года к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении свыше 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года и не раз приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Сегодня в городе ведется строительство метротрамвая.