В результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии погибли не менее 66 человек. Об этом со ссылкой на военных информировал телеканал Caracol.
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Общество
Число погибших в результате авиакатастрофы в Колумбии достигло 66
24 марта 2026 / 12:30
© MiPutumayo via AP/ТАСС
В результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии погибли не менее 66 человек. Об этом со ссылкой на военных информировал телеканал Caracol.
Ранее стало известно о 34 жертвах крушения.
Согласно информации телеканала, всего на борту воздушного судна находились 128 человек. Из них 57 госпитализированы, один не пострадал. Тела еще четырех не найдены.
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