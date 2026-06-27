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Число погибших в результате авиакатастрофы в Колумбии достигло 66
Число погибших в результате авиакатастрофы в Колумбии достигло 66 Число погибших в результате авиакатастрофы в Колумбии достигло 66

В результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии погибли не менее 66 человек. Об этом со ссылкой на военных информировал телеканал Caracol.

В результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии погибли не менее 66 человек. Об этом со ссылкой на военных информировал телеканал Caracol.

Ранее стало известно о 34 жертвах крушения.

Согласно информации телеканала, всего на борту воздушного судна находились 128 человек. Из них 57 госпитализированы, один не пострадал. Тела еще четырех не найдены.

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После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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