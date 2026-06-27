Жесткая военная агрессия США и Израиля в адрес Ирана несет угрозу дестабилизации мировой торговли и глобальной энергетической безопасности. На этом акцентировал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.
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Безопасность
Лавров считает жесткой военной агрессией действия США и Израиля против Ирана
24 марта 2026 / 12:45
© Артём Геодакян/ТАСС
Жесткая военная агрессия США и Израиля в адрес Ирана несет угрозу дестабилизации мировой торговли и глобальной энергетической безопасности. На этом акцентировал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.
"С конца февраля продолжается жесткая американо-израильская военная агрессия против Ирана. Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, но и мировой торговли, мировой энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций", - отметил он.
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