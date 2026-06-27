Лавров считает жесткой военной агрессией действия США и Израиля против Ирана

Жесткая военная агрессия США и Израиля в адрес Ирана несет угрозу дестабилизации мировой торговли и глобальной энергетической безопасности. На этом акцентировал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

Жесткая военная агрессия США и Израиля в адрес Ирана несет угрозу дестабилизации мировой торговли и глобальной энергетической безопасности. На этом акцентировал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

"С конца февраля продолжается жесткая американо-израильская военная агрессия против Ирана. Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, но и мировой торговли, мировой энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций", - отметил он.