Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 4%.
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Экономика
Стоимость нефти Brent растет более чем на 4%
24 марта 2026 / 13:45
© Егор Алеев/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 4%.
По состоянию на 07:17 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 4,41% и торговалась на уровне $104,35 за баррель.
К 07:30 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $104,23 за баррель (+4,29%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года растет на 4,31%, до $91,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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