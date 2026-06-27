Стоимость нефти Brent растет более чем на 4%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 4%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 4%.

По состоянию на 07:17 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 4,41% и торговалась на уровне $104,35 за баррель.

К 07:30 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $104,23 за баррель (+4,29%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года растет на 4,31%, до $91,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов.