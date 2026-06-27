Путин назначил нового посла России в Перу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ушакова послом России в Перу. Другим указом главы государства от этой должности освобожден 68-летний Игорь Романченко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ушакова послом России в Перу. Другим указом главы государства от этой должности освобожден 68-летний Игорь Романченко.

Ранее 55-летний Ушаков работал замглавы департамента кадров МИД России. В 2021 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Романченко, в 2022 году получивший ранг чрезвычайного и полномочного посла, летом 2018 года возглавил диппредставительство РФ в Лиме.

Романченко находится на дипломатической службе с 1979 года. В 2006-2009 годах он возглавляли отдел в латиноамериканском департаменте МИД России, затем, до 2014 года, служил советником-посланником в российском посольстве в Аргентине. До назначения в Лиму был замдиректора латиноамериканского департамента.