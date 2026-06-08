Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 15:04
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
Москва
8 июня 2026 / 15:04
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Путин прокомментировал атаки Киева на ЗАЭС
Путин прокомментировал атаки Киева на ЗАЭС Путин прокомментировал атаки Киева на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совсем уже "голову потеряли", нанося удар по реактору Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совсем уже "голову потеряли", нанося удар по реактору Запорожской АЭС.

"Запорожская атомная электростанция, куда украинские войска постоянно наносят удар. Либо вблизи станции, либо - в последнее время совсем уже голову потеряли - нанесли удар прямо по реактору", - отметил он в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Слава Богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, разумеется, остановлен", - указал глава государства.

В конце мая ВСУ атаковали машинный зал энергоблока ЗАЭС. Удар произошел в нескольких метрах от реактора. 

  • new_top
Также по теме:
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
20:59
Путин в ответ на письмо Зеленского призвал военных: "Работайте, братья!"
19:45
Путин обратил внимание на элементы хамства в письме Зеленского
18:43
Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
16:45
Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта
15:46
Премьер Люксембурга призвал отказаться от ложных иллюзий о приеме Украины в ЕС
13:57
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 3 084 дрона ВСУ
12:59
Россия и Украина обменялись пленными по формуле "185 на 185"
12:15
Миронов считает письмо Зеленского президенту РФ имитацией готовности к миру
11:40
Лавров: Европа не скрывает русофобский подтекст втягивания Украины в ЕC
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:45
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах
13:33
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
12:59
Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами
12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
12:14
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении
11:59
Лидеры "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:36
Tasnim: Иран привел большой объем ракет в состояние боевой готовности
11:20
У россиян началась короткая рабочая неделя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО