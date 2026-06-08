Путин прокомментировал атаки Киева на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совсем уже "голову потеряли", нанося удар по реактору Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совсем уже "голову потеряли", нанося удар по реактору Запорожской АЭС.

"Запорожская атомная электростанция, куда украинские войска постоянно наносят удар. Либо вблизи станции, либо - в последнее время совсем уже голову потеряли - нанесли удар прямо по реактору", - отметил он в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Слава Богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, разумеется, остановлен", - указал глава государства.

В конце мая ВСУ атаковали машинный зал энергоблока ЗАЭС. Удар произошел в нескольких метрах от реактора.