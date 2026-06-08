Британский актер Энтони Хэд скончался на 73-м году жизни. Об этом информировала вещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на заявление членов семьи артиста.
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Общество
Британский актер Энтони Хэд умер в возрасте 72 лет
5 июня 2026 / 19:30
© Jeff Spicer/ Getty Images/ТАСС
Британский актер Энтони Хэд скончался на 73-м году жизни. Об этом информировала вещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на заявление членов семьи артиста.
Известность Хэду принесли съемки в сериалах "Баффи - истребительница вампиров" (Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003) и "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - настоящее время). Он также исполнил роли в многосерийных телевизионных проектах "Мерлин" (Merlin, 2008-2012), "Ваша Бриташа" (Little Britain, 2003-2006) и "Бес в ребро" (Manchild, 2002-2003).
На большом экране актер запомнился зрителям по фильмам "Железная леди" (The Iron Lady, 2011) и "Доводы рассудка" (Persuasion, 2007).
Согласно заявлению родных, причиной смерти Хэда стали осложнения после пневмонии.
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