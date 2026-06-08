Путин обратил внимание на элементы хамства в письме Зеленского

Хамское письмо Владимира Зеленского можно расценивать как создание условий, исключающих личную встречу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это письмо действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?" - сказал глава государства.

Он отметил, что после ужасного преступления Киева в Старобельске, "где не было ни одного военного объекта", позвонил представителю российского бизнеса, который в мае виделся с Зеленским. Путин поинтересовался, "что это значит", когда украинская сторона просит о встрече и при этом совершает такие ужасные преступления, как убийство детей. Бизнесмен пообещал переговорить об этом с Киевом, а затем проинформировать. "Я говорю, пожалуйста. Я больше с ним не разговариваю", - сказал российский лидер.