Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы готовы к переговорам", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы, который прошел в городе Тиват в Черногории.

"На мой взгляд, совершенно естественно, что европейцы должны сидеть за столом переговоров в таком формате", - приводит слова политика пресс-служба германского правительства.

Мерц заявил, что мир на Украине "в исконных европейских интересах". По его словам, "с европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам".

Вместе с тем канцлер указал, что 7 июня в Лондоне обсудит последующие шаги в формате Е3 (Германия, Великобритания, Франция) - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также Владимиром Зеленским.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и РФ является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также обратил внимание, что Москва никогда не была закрыта для переговоров.