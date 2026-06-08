Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 15:04
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
Москва
8 июня 2026 / 15:04
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине
Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы готовы к переговорам", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы, который прошел в городе Тиват в Черногории.

"На мой взгляд, совершенно естественно, что европейцы должны сидеть за столом переговоров в таком формате", - приводит слова политика пресс-служба германского правительства.

Мерц заявил, что мир на Украине "в исконных европейских интересах". По его словам, "с европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам".

Вместе с тем канцлер указал, что 7 июня в Лондоне обсудит последующие шаги в формате Е3 (Германия, Великобритания, Франция) - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также Владимиром Зеленским.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и РФ является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также обратил внимание, что Москва никогда не была закрыта для переговоров. 

  • new_top
Также по теме:
12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
20:31
Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга
19:15
Мирзиёев: Россия - проверенный временем партнер и союзник Узбекистана
17:59
Путин: суверенитет означает "быть сильнее и умнее"
16:58
Путин отметил, что уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП
16:15
Меркель вновь отказалась от роли посредника на переговорах с Москвой
13:17
ФОМ: о доверии Путину заявили 74% опрошенных россиян
22:33
Путин принял Мирзиёева в Константиновском дворце
21:57
Путин ответил, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2030 году
18:59
Баканов назвал примерную стоимость полета в космос для туристов
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:45
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах
13:33
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
12:59
Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами
12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
12:14
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении
11:59
Лидеры "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:36
Tasnim: Иран привел большой объем ракет в состояние боевой готовности
11:20
У россиян началась короткая рабочая неделя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО