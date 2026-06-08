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ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72% ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Опрос проводился в период с 25 по 31 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Опрос проводился в период с 25 по 31 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 66,6%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 41,4% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 44,9% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 54,6% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 12,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 11,7%, "Справедливой России" - 6,1%, "Новых людей" - 10%. 

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