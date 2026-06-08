ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Опрос проводился в период с 25 по 31 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Опрос проводился в период с 25 по 31 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 66,6%", - свидетельствуют данные соцслужбы.
Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 41,4% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 44,9% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 54,6% сограждан.
Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 12,9%.
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 11,7%, "Справедливой России" - 6,1%, "Новых людей" - 10%.