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Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга
Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга.

"В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества мы предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга", - заявил он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава республики уточнил, что данная инициатива предполагает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий.

Мирзиёев также обратил внимание, что по итогам 2025 года Узбекистан посетили порядка 1 млн туристов из России, а в этом году страна готова принять еще больше россиян.

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