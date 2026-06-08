Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга.

"В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества мы предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга", - заявил он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава республики уточнил, что данная инициатива предполагает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий.

Мирзиёев также обратил внимание, что по итогам 2025 года Узбекистан посетили порядка 1 млн туристов из России, а в этом году страна готова принять еще больше россиян.