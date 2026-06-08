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Путин в ответ на письмо Зеленского призвал военных: "Работайте, братья!"
Путин в ответ на письмо Зеленского призвал военных: "Работайте, братья!" Путин в ответ на письмо Зеленского призвал военных: "Работайте, братья!"

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отреагировал на недавнее письмо Владимира Зеленского призывом к российским военным: "Работайте, братья!".

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отреагировал на недавнее письмо Владимира Зеленского призывом к российским военным: "Работайте, братья!".

Путин отметил, что в таком случае "обращаться нужно не к авторам этого послания, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения".

"Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!" - напутствовал глава государства.

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встречаться с Зеленским
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