Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отреагировал на недавнее письмо Владимира Зеленского призывом к российским военным: "Работайте, братья!".

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отреагировал на недавнее письмо Владимира Зеленского призывом к российским военным: "Работайте, братья!".

Путин отметил, что в таком случае "обращаться нужно не к авторам этого послания, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения".

"Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!" - напутствовал глава государства.