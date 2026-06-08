Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства".
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Политика
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
© AP Photo/ Andrew Medichini/ТАСС
Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства".
"Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ", - сказал Ушаков при общении с журналистами, комментируя послание Зеленского.
Представитель Кремля отметил, что российская позиция осталась неизменной: "Если Зеленский желает, пусть приезжает в Москву". "В Москве будем готовы с ним разговаривать", - добавил он.
Также по теме:
Актуально