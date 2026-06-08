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Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства" Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства".

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства".

"Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ", - сказал Ушаков при общении с журналистами, комментируя послание Зеленского.

Представитель Кремля отметил, что российская позиция осталась неизменной: "Если Зеленский желает, пусть приезжает в Москву". "В Москве будем готовы с ним разговаривать", - добавил он.

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