Путин: пока не вижу смысла встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путина заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским и обратился к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения со словами: «Работайте, братья!».

Президент России Владимир Путина заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским и обратился к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения со словами: «Работайте, братья!».

Как сообщил глава российского государства, касаясь по просьбе модератора темы открытого письма Зеленский в адрес российского президента, «три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов (…) поехал в Киев и встречался с этим господином, автором этого письма, у него в резиденции, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: «Я никогда не отказывался». Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать – я знаю, я проходил это.

Там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения?

Так вот я говорю: «Я не вижу смысла встречаться». Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооружённых Сил, вот и всё. А нам нужны договорённости не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.

И вот здесь самое главное, и аудитория меня поймёт, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой.

Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: «Что это значит?» Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: «У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом Вам дам знать, проинформирую». Я говорю: «Ну, пожалуйста». Я больше с ним не разговаривал.

И это письмо, о котором Вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что: это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.

И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!»

«Пока не вижу смысла (встречаться с Зеленским – прим ред), - подытожил российский президент.