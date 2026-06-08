Путин: «Мы видим, какие потрясения испытывают глобальные энергетические рынки»

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.

XXIX Петербургский международный экономический форум, стартовавший 3 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», собрал более 20 тысяч участников из 130 стран. Площадка вновь подтвердила статус одной из ведущих для обсуждения глобальной энергетической повестки, а дискуссии показали: энергетика сегодня — ключевой фактор международных экономических отношений.

Кульминацией форума стало пленарное заседание 5 июня с участием Президента России Владимира Путина. В сессии также приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Танзании Самия Сулуху Хассан и Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн. Модерировала дискуссию редактор международных новостей India Today Group Гита Мохан.

Говоря о глобальной ситуации, Владимир Путин подчеркнул: «Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряжённость в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке». В другом блоке выступления он отметил: «Мы лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80 процентов строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуются при участии „Росатома“».

При этом на полях форума газовый трек оставался в фокусе, и главной интригой здесь была «Сила Сибири 2». Новости о проекте прозвучали, но с характерной интонацией — не как прорыв, а как уверенное подтверждение ранее достигнутых договорённостей. Лейтмотивом обсуждений стало то, что проект объективно не форсируется, но находится в финальной фазе согласования. Вице-премьер Александр Новак ранее дал понять: стороны вышли на тот уровень, когда можно говорить о подготовке контрактных документов к подписанию до конца 2026 года. Сейчас, по его словам, идет тонкая настройка ценовых формул. Политическое решение, как было не раз заявлено, уже принято, и теперь слово за коммерческими переговорщиками.

Здесь важно понимать контекст. В марте 2026 года Пекин включил начальный этап «Силы Сибири 2» в пятилетний план развития на 2026–2030 годы. Для китайской системы управления это не просто бюрократическая формальность. Пятилетки в Китае — основной инструмент государственного планирования, который определяет приоритетные направления инвестиций, распределение ресурсов и целевые показатели для всех отраслей экономики. Проект, попавший в такой план, получает своего рода карт-бланш на дальнейшую проработку: под него резервируются инфраструктурные мощности, начинаются предпроектные изыскания, а главное — он перестаёт быть абстрактной идеей и становится частью государственной стратегии. Именно поэтому включение в пятилетку было воспринято как сильный сигнал, хотя и с оговоркой: в плане фигурирует именно начальный этап, а не полномасштабное строительство. Окончательную ясность внесут дальнейшие консультации на высшем уровне, возможность для которых может представиться как в рамках последующих личных встреч лидеров РФ и КНР, так и на полях грядущих международных саммитов.

Более сдержанный взгляд на перспективы проекта сводится к тому, что контракт по-прежнему остается отложенным. Обратила на себя внимание деталь: китайская сторона в кулуарах форума вновь использовала формулировку о «взаимовыгодных условиях». Эксперты увидели в этом дипломатичный, но твёрдый сигнал: Пекин не намерен отходить от своего ценового коридора, который, по разным оценкам, лежит в диапазоне 70–130 долларов за тысячу кубометров. Это ниже текущих экспортных котировок «Газпрома», но вполне объяснимо: Китай диверсифицирует источники поставок, наращивает собственную генерацию и не хочет усиливать зависимость от одного поставщика. В такой конструкции пауза в подписании контракта выглядит как элемент нормального ценового торга, в котором Москва твердо отстаивает собственные коммерческие интересы, а Пекин ждет более выгодной конъюнктуры.

Обзоры ведущих финансово-аналитических порталов, подготовленные к форуму, фиксировали важный тренд: глобальный рынок все больше ценит не просто объемы, а предсказуемость поставок. На фоне сохраняющегося напряжения в Ормузском проливе дисконт на российскую нефть марки Urals продолжил сужаться, а сама цена в мае-июне держалась в диапазоне 88–92 доллара за баррель, что значительно превышает заложенные в бюджет показатели.

В кулуарах форума активно обсуждалась и тема санкционных лицензий США. Прозвучало мнение, что текущая неопределённость с выдачей разрешений на закупку российской нефти странами Азии создаёт «премию за надежность» для тех поставщиков, кто способен гарантировать долгосрочные контракты вне зависимости от политической конъюнктуры. Именно эту нишу, по мнению аналитиков, стремится занять Россия.

Кроме того, в обзорах отмечалось постепенное снижение роли спотовых продаж в пользу долгосрочных договоров с привязкой к корзине сортов. Это выгодно отличает текущую стратегию от практики 2022–2023 годов. Также эксперты обратили внимание на снижение импорта Китаем нефти из Ирана, вызванное логистическими проблемами в регионе, что объективно повышает значимость российского направления, даже несмотря на осторожность китайских партнёров в вопросе новых трубопроводных мегапроектов.

Помимо газового мегапроекта, на форуме поднимались и другие энергетические темы. В кулуарах затрагивались вопросы расширения поставок энергоресурсов в Азию и совершенствования контрактных механизмов (включая оптимизацию расчетов в нацвалютах). В атомной энергетике, в отличие от газовой паузы, прозвучала конкретика: «Госкорпорация «Росатом» ожидает в следующем году энергопуски на двух блоках в Китае – восьмом блоке Тяньваньской АЭС и на четвертом блоке АЭС "Сюйдапу"». Об этом сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах ПМЭФ.

Еще одной сквозной темой стало сотрудничество в условиях санкций. Затрагивались проекты в нефтегазохимии и производстве оборудования для СПГ; скажем, НОВАТЭК объявил об ускорении строительства третьей линии «Арктик СПГ 2» с опорой на российскую технологическую базу, что стало еще одним сигналом к укреплению национального потенциала в сегменте сжиженного газа и снижению зависимости от импортных решений.

В целом, форум подтвердил: энергетический трек остается ключевым в отношениях РФ с азиатскими партнерами. По «Силе Сибири 2» прогресс есть, но он носит скорее технический и политический характер, тогда как коммерческий узел еще не развязан.

Сценарий для «Силы Сибири 2» на развилке: либо стороны вскоре найдут компромиссную ценовую формулу, которая устроит и «Газпром», и китайских потребителей, либо проект сохранится в качестве стратегической опции для обеих стран. Россия не находится в безвыходном положении: помимо переговоров с Китаем, у Москвы есть другие направления монетизации газа, включая расширение действующих мощностей за счет наращивания поставок на внутренний рынок и развитие собственной переработки. Китай, в свою очередь, заинтересован как в диверсификации поставок, так и в перспективном росте закупок российского газа. В этом смысле позиции сторон скорее равновелики, а пауза в подписании контракта отражает не слабость одной из них, а взаимное ожидание стимулирующих обстоятельств в условиях наблюдаемого роста волатильности цен на мировом рынке углеводородов.