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В ЦДЛ прошел литературно-музыкальный вечер «Пушкин и история»
В ЦДЛ прошел литературно-музыкальный вечер «Пушкин и история» В ЦДЛ прошел литературно-музыкальный вечер «Пушкин и история»

Фото: пресс-служба Бюро пропаганды художественной литературы

Фото: пресс-служба Бюро пропаганды художественной литературы

5 июня 2026 года в Центральном Доме литераторов состоялась литературно-музыкальная программа «Пушкин и история» — событие, приуроченное ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Мероприятие прошло в рамках проекта «А нам судьбу России доверяли…», реализуемого Бюро пропаганды художественной литературы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.


Во вступительном слове ведущая программы — директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России Алла Панкова — обратила внимание аудитории на особую значимость нынешнего года: 85-летие начала Великой Отечественной войны стало смысловым стержнем вечера. Именно сквозь эту призму выстраивалась связь между пушкинской эпохой, поколением победителей и нашим временем.

«Пушкин преобразил русскую литературу, искусство и русскую духовную жизнь», — сказала Алла Панкова, открывая вечер. По её словам, значение поэта для нас сегодня невозможно переоценить: мы живём в эпоху пушкинского языка, дышим им — он стал одновременно и внутренним голосом каждого человека, и фундаментом великой русской литературы.

В годы Великой Отечественной войны творчество Пушкина было не просто культурным достоянием народа, но символом духовной стойкости и единства. Солдаты хранили томики поэта в вещмешках и шли с ними в бой. У стен поверженного Рейхстага на первом победном концерте звучали пушкинские строки. Эта незримая, но нерасторжимая нить — от лицейских лет через эпоху 1812 года к победному маю 1945-го и к нашим дням — стала главной темой вечера.

Размышляя о пушкинском понимании истории и патриотизма, Алла Панкова особо выделила тему верности и нравственного выбора: «Только дружеское чувство заставляет его ответить царю, что если бы он был тогда в Петербурге, то вышел бы на Дворцовую площадь — потому что там были его друзья». Для Пушкина, подчеркнула ведущая, человеческая верность и достоинство всегда стояли выше политической конъюнктуры — и именно это делает его наследие вечно живым.

Программа вечера была богатой и разнообразной: литературно-художественные композиции по произведениям Пушкина и писателей-фронтовиков, видеосюжеты о жизненном и творческом пути поэта, романсы и арии из опер на его стихи — лучшие страницы музыкальной пушкинианы, — а также размышления о влиянии пушкинской традиции на поколение победителей. Режиссёром видеопоказа выступила Ирина Панкова.

В литературно-музыкальной программе приняли участие: Сергей Маховиков, заслуженный артист России; Валентин Клементьев, народный артист России; Татьяна Шалковская, заслуженная артистка России; Полина Федотова, заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (фортепиано); Елена Терентьева, заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова (сопрано); Владимир Кудашев, заслуженный артист России, солист театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова; София Федотова, лауреат международных конкурсов (скрипка).

Финальным аккордом программы стало совместное выступление Елены Терентьевой, Полины Федотовой и Софии Федотовой. Прозвучал романс Иосифа Геништы на стихи Александра Пушкина «Погасло дневное светило» —в котором слились воедино поэзия, музыка и живая человеческая память.

Вечер вызвал искренний и тёплый отклик публики. Аншлаг в зале и многочисленные слова благодарности в адрес организаторов подтвердили: разговор о Родине, культуре, нравственном выборе и преемственности поколений — языком высокого художественного слова — по-прежнему востребован и необходим.

«Нам очень важно, чтобы Пушкин был открыт не только для нас, но и для наших детей», — убеждена Алла Панкова. Эта мысль и стала камертоном всего вечера.

 

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