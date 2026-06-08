Пашинян заявил о своей победе на выборах в парламент Армении

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.

"7 июня текущего года состоялись очередные парламентские выборы, и по результатам голосования одержала победу партия "Гражданский договор". Партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные каналы.