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Политика
Пашинян заявил о своей победе на выборах в парламент Армении
Пашинян заявил о своей победе на выборах в парламент Армении Пашинян заявил о своей победе на выборах в парламент Армении

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.

"7 июня текущего года состоялись очередные парламентские выборы, и по результатам голосования одержала победу партия "Гражданский договор". Партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные каналы.

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