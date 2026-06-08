У православных христиан начинается Петров пост

Православные христиане 8 июня начинают держать Петров (или Апостольский), в этом году он продлится до 11 июля.

Православные христиане 8 июня начинают держать Петров (или Апостольский), в этом году он продлится до 11 июля.

Это один из четырех многодневных постов в православном календаре.

По словам протоиерея Александра Овчаренко, этот пост установлен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла и готовит верующих к дню памяти этих великих святых, который отмечается 12 июля по новому стилю.

Изначально в древности он предназначался как утешение для тех христиан, которые по объективным причинам (например, из-за путешествий или болезни) не смогли соблюдать предшествующий ему Великий пост.

Смысл Петрова поста в том, чтобы напомнить людям, что всякий христианин призван к апостольскому служению - к проповеди веры Христовой, отмечает протоиерей. Вместе с тем он обращает внимание, что Петров пост - единственный, который заканчивается днем памяти конкретных святых Петра и Павла, а не событиями из жизни Христа или Богородицы.

При этом длительность этого поста каждый год разная, меняется и напрямую зависит от даты Пасхи Христовой, которая в свою очередь определяет дату дня Святой Троицы. Так, Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней.

Петров пост нестрогий, как Великий. Разрешается вкушение рыбы. Христиане воздерживаются от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам - и от рыбы.