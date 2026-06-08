Главы государств "евротройки" (Великобритании, Франции и Германия) выступили за активное участие европейцев и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Об этом сказано в их совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в Лондоне.

Главы государств "евротройки" (Великобритании, Франции и Германия) выступили за активное участие европейцев и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Об этом сказано в их совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в Лондоне.

"Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и европейских стран - с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам", - следует из текста коммюнике. Участники лондонской встречи убеждены, что "Европа должна сыграть важную роль в любом урегулировании", и выступили за принятие дальнейших мер в тесном сотрудничестве с Украиной, другими европейскими странами и США.

В заявлении также называется ряд условий для достижения долгосрочного мира на Украине. Прежде всего, они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. Вместе с тем они выступают против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на "юридически обязательных гарантиях" для киевского режима, которые, по их мнению, должны включать развертывание иностранного военного контингента с участием стран из так называемой коалиции желающих.

Кроме того, в "евротройке" выступают против разморозки и возвращения РФ ее заблокированных на Западе суверенных активов до окончания конфликта и до тех пор, "пока Россия не возместит весь ущерб", причиненный Украине в ходе боевых действий. "В любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться соответственно с ЕС и его государствами-членами, а также с союзниками по НАТО", - говорится в коммюнике.