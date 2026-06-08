У россиян началась короткая рабочая неделя

Началась четырехдневная рабочая неделя в связи празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Началась четырехдневная рабочая неделя в связи празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Нынешняя короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. Вместе с тем 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку это предпраздничный день. 12 июня жители страны отметят День России.

Следующая короткая рабочая неделя ждет граждан РФ в ноябре.