Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 15:06
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
Москва
8 июня 2026 / 15:06
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
У россиян началась короткая рабочая неделя
У россиян началась короткая рабочая неделя У россиян началась короткая рабочая неделя

Началась четырехдневная рабочая неделя в связи празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Началась четырехдневная рабочая неделя в связи празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Нынешняя короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. Вместе с тем 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку это предпраздничный день. 12 июня жители страны отметят День России.

Следующая короткая рабочая неделя ждет граждан РФ в ноябре.

  • new_top
Также по теме:
10:42
У православных христиан начинается Петров пост
11:12
В ЦДЛ прошел литературно-музыкальный вечер «Пушкин и история»
19:30
Британский актер Энтони Хэд умер в возрасте 72 лет
19:15
Первый канал анонсировал перезапуск "Фабрики звезд"
17:14
АзерТадж: старейшая жительница Азербайджана скончалась в возрасте 136 лет
18:45
В Mediascope назвали самую популярную среди россиян соцсеть
16:31
На "Аллее славы" в Голливуде появится звезда в честь Бекхэма
14:30
"Интервидение" в 2026 году примет Саудовская Аравия
13:59
Медведев поздравил Рауля Кастро с 95-летним юбилеем
20:15
Mirror: ушел из жизни старейший мужчина Англии
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:45
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах
13:33
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
12:59
Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами
12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
12:14
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении
11:59
Лидеры "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:36
Tasnim: Иран привел большой объем ракет в состояние боевой готовности
11:20
У россиян началась короткая рабочая неделя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО