Началась четырехдневная рабочая неделя в связи празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.
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Общество
У россиян началась короткая рабочая неделя
8 июня 2026 / 11:20
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Началась четырехдневная рабочая неделя в связи празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.
Нынешняя короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. Вместе с тем 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку это предпраздничный день. 12 июня жители страны отметят День России.
Следующая короткая рабочая неделя ждет граждан РФ в ноябре.
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