Tasnim: Иран привел большой объем ракет в состояние боевой готовности

Иран привел в состояние боевой готовности множество ракет и подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник передает агентство Tasnim .

Иран привел в состояние боевой готовности множество ракет и подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник передает агентство Tasnim.

Как отмечается, Иран готов начать полномасштабную войну, если Израиль ответит. По словам собеседника агентства, "к настоящему времени значительное количество ракет готово к запуску".

Некоторое время назад пресс-служба израильской армии информировала о том, что военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что еврейское государство намерено дать ответ Тегерану на ракетный обстрел израильской территории.

Как заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, эта атака служит лишь предупреждением, чтобы Израиль прекратил удары по Бейруту.