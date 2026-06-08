Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 8 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,55% и торговались на уровне 2 575,04 и 1 104,19 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи снизился на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,8846 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 564,39 пункта (+0,13%), индекс РТС составлял 1 099,57 пункта (+0,13%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 10,84 рубля (-3 копейки).