Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 15:06
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
Москва
8 июня 2026 / 15:06
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 8 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 8 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,55% и торговались на уровне 2 575,04 и 1 104,19 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи снизился на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,8846 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 564,39 пункта (+0,13%), индекс РТС составлял 1 099,57 пункта (+0,13%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 10,84 рубля (-3 копейки).

  • new_top
Также по теме:
18:15
Цена золота впервые с 28 мая опустилась ниже $4 400
14:58
Греф считает чудом продолжение роста экономики России
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
22:16
Генсек ОПЕК: мир не увидит пик спроса на нефть в ближайшее время
18:29
Орешкин заявил, что экономика России за три года прибавила свыше 10%
16:30
Орешкин: страны БРИКС составляют 50% глобального экономического роста
15:59
Силуанов убежден, что правительство не перегнуло палку с налогами
13:30
Силуанов анонсировал скорое погашение внешнего долга России
12:58
Guardian: Маск может стать первым триллионером в мире после IPO SpaceX
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:45
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах
13:33
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
12:59
Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами
12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
12:14
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении
11:59
Лидеры "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:36
Tasnim: Иран привел большой объем ракет в состояние боевой готовности
11:20
У россиян началась короткая рабочая неделя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО