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Экономика
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении

Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия уже применила ограничения в отношении поставок живой рыбы из Армении. Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, разумеется, и дальнейшие шаги последуют", - отметил он при общении с журналистами.

Руководитель ведомства уточнил, что помимо живой рыбы, из Армению в Россию поставляется еще и охлажденная рыба.

"Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту достаточно значительный объем. Если говорить о насыщении внутреннего рынка, конечно, это никак не повлияет. У нас достаточно своего производства форели. Ну и плюс импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией", - указал он.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Главной темой форума стал "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

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