Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия уже применила ограничения в отношении поставок живой рыбы из Армении. Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, разумеется, и дальнейшие шаги последуют", - отметил он при общении с журналистами.

Руководитель ведомства уточнил, что помимо живой рыбы, из Армению в Россию поставляется еще и охлажденная рыба.

"Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту достаточно значительный объем. Если говорить о насыщении внутреннего рынка, конечно, это никак не повлияет. У нас достаточно своего производства форели. Ну и плюс импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией", - указал он.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Главной темой форума стал "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".