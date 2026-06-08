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Политика
Яровая рассказала о стратегии президента России
Яровая рассказала о стратегии президента России Яровая рассказала о стратегии президента России

Стратегия президента России Владимира Путина ориентирована и на страну и ее граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в интервью агентству ТАСС в рамках ПМЭФ 

Стратегия президента России Владимира Путина ориентирована и на страну и ее граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в интервью агентству ТАСС в рамках ПМЭФ 

Она обратила внимание, что в 90-е годы Россия утратила свой суверенитет, и гарантий его возвращения на тот момент не было.

"Россия вернула себе суверенитет только благодаря нашему президенту. Пошагово Владимир Владимирович смог сделать самое сложное и невероятное. Мы вернули веру в самих себя. И та консолидация общества, которую мы видим сегодня, и та поддержка реализуемой президентом стратегии, ведь эта стратегия для людей, про людей, для России, про Россию, это абсолютно единое целое", - подчеркнула депутат.

По ее словам, суверенная страна - не "эгоистичный индивид". "Это субъект, отражающий мнение народа со своей стороны и действующий в логике его интересов", - указала Яровая.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

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