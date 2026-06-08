Си Цзиньпин посещает КНДР с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом информировало агентство Xinhua .

Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом информировало агентство Xinhua.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в КНДР с государственным визитом", - следует из сообщения.

Нынешняя поездка станет первым за 8 лет визитом китайского лидера в КНДР.