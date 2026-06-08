Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом информировало агентство Xinhua.
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Политика
Си Цзиньпин посещает КНДР с госвизитом
8 июня 2026 / 12:47
© Maxim Shemetov, Pool Photo via AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом информировало агентство Xinhua.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в КНДР с государственным визитом", - следует из сообщения.
Нынешняя поездка станет первым за 8 лет визитом китайского лидера в КНДР.
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