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Политика
Си Цзиньпин посещает КНДР с госвизитом
Си Цзиньпин посещает КНДР с госвизитом Си Цзиньпин посещает КНДР с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом информировало агентство Xinhua.

Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом информировало агентство Xinhua.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в КНДР с государственным визитом", - следует из сообщения.

Нынешняя поездка станет первым за 8 лет визитом китайского лидера в КНДР. 

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