Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами

Россия в 2026 году планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
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8 июня 2026 / 12:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Россия в 2026 году планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
"Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на текущий год. Ожидаем еще Кувейт. Это три страны, по которым мы стремимся завершить переговорный процесс в этом году", - отметил он.
Кондратьев также выразил надежду, что работа по линии МИД РФ по согласованию соглашений будет активно продолжаться.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".
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