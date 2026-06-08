Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами

Россия в 2026 году планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.

Россия в 2026 году планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.

"Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на текущий год. Ожидаем еще Кувейт. Это три страны, по которым мы стремимся завершить переговорный процесс в этом году", - отметил он.

Кондратьев также выразил надежду, что работа по линии МИД РФ по согласованию соглашений будет активно продолжаться.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".