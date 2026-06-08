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Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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