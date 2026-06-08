Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
8 июня 2026 / 13:15
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Также по теме:
Актуально