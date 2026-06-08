Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна под его руководством нацелена продолжить курс на сближение с Европейским союзом и одновременно сохранит членство в ЕАЭС.

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна под его руководством нацелена продолжить курс на сближение с Европейским союзом и одновременно сохранит членство в ЕАЭС.

"Мы продолжим курс на сближение с ЕС, но мы продолжим и наше участие, членство в ЕАЭС, и мы будем развивать наши отношения и с Россией, и с другими государствами ЕАЭС. Мы, безусловно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС", - отметил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которое вели местные каналы.

Вместе с тем Пашинян отметил, что республика пока не готова присоединиться к ЕС. "Армения тоже не готова быть членом ЕС, и наша первая цель - реформировать страну и привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС. Без этого, так или иначе, нам не быть членами сообщества. Это значит, что, прежде всего, нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос", - указал он.

Премьер допустил, что народ на референдуме проголосует против вступления в ЕС, а задача правительства только в создании альтернативы для выбора. "Для референдума мы должны по меньшей мере официально обратиться в ЕС для членства или быть кандидатом в члены ЕС. Пока одной из этих ситуаций не существует, у нас нет предмета референдума", - добавил он.

Некоторое время назад Пашинян объявил о своей победе на выборах до официального оглашения результатов со стороны ЦИК.