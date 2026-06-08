Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 15:07
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
Москва
8 июня 2026 / 15:07
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Политика и религия
Интеграция
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна под его руководством нацелена продолжить курс на сближение с Европейским союзом и одновременно сохранит членство в ЕАЭС.

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна под его руководством нацелена продолжить курс на сближение с Европейским союзом и одновременно сохранит членство в ЕАЭС.

"Мы продолжим курс на сближение с ЕС, но мы продолжим и наше участие, членство в ЕАЭС, и мы будем развивать наши отношения и с Россией, и с другими государствами ЕАЭС. Мы, безусловно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС", - отметил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которое вели местные каналы.

Вместе с тем Пашинян отметил, что республика пока не готова присоединиться к ЕС. "Армения тоже не готова быть членом ЕС, и наша первая цель - реформировать страну и привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС. Без этого, так или иначе, нам не быть членами сообщества. Это значит, что, прежде всего, нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос", - указал он.

Премьер допустил, что народ на референдуме проголосует против вступления в ЕС, а задача правительства только в создании альтернативы для выбора. "Для референдума мы должны по меньшей мере официально обратиться в ЕС для членства или быть кандидатом в члены ЕС. Пока одной из этих ситуаций не существует, у нас нет предмета референдума", - добавил он.

Некоторое время назад Пашинян объявил о своей победе на выборах до официального оглашения результатов со стороны ЦИК. 

  • new_top
Также по теме:
16:34
Путин считает недальновидной агрессивную политику европейцев
15:15
Медведев оценил желание ЕС обвинить РФ во взрывах в Румынии дронов ВСУ
13:28
В Черногории считают возможным принятие республики в ЕС в 2028 году
20:32
В Чехии считают, что на переговорах с РФ по Украине представлять ЕС должен Мерц
19:30
Фон дер Ляйен пообещала Армении €50 млн в свете экспортных ограничений России
17:58
Захарова: Россия не намерена оплачивать дорогу Армении в ЕС
15:32
Дмитриев: Канада скорее станет новым штатом США, чем войдет в Евросоюз
13:57
Мерц признал, что Германия провалила выборы членов СБ ООН
12:15
Стубб призвал расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду
21:17
Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:45
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах
13:33
Пашинян заявил, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
12:59
Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами
12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
12:14
Россия может распространить ограничения на поставки рыбы из Армении
11:59
Лидеры "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:36
Tasnim: Иран привел большой объем ракет в состояние боевой готовности
11:20
У россиян началась короткая рабочая неделя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО