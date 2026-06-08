НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах

НАТО начинает тактические военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), которые стартуют 8 июня текущего года в странах, в том числе граничащих с РФ. Соответствующее заявление размещено на сайте альянса 5 июня.

НАТО начинает тактические военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), которые стартуют 8 июня текущего года в странах, в том числе граничащих с РФ. Соответствующее заявление размещено на сайте альянса 5 июня.

Предполагается, что в маневрах примут участие 18 стран. Основными площадками тренировок станут Дания, Испания, Швеция и граничащие с РФ Норвегия и Финляндия. Ключевой задачей учений заявлено улучшение коллективной военной подготовки НАТО.

По данным альянса, в учениях будет задействовано свыше 200 самолетов, которые ежедневно будут совершать порядка 150 вылетов.

Учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026 пройдут с 8 по 19 июня в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. В них примут участие 19 членов военного блока и будет задействовано более 150 единиц авиационной техники.