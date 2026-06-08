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В Японии из-за тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека
В Японии из-за тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека В Японии из-за тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека

Не менее 23 человек пострадали в Японии из-за последствий тайфуна "Чанми", который продолжает двигаться по Тихому океану вдоль острова Хонсю. Об этом информировало главное пожарное управление страны, выполняющее функции МЧС.

Не менее 23 человек пострадали в Японии из-за последствий тайфуна "Чанми", который продолжает двигаться по Тихому океану вдоль острова Хонсю. Об этом информировало главное пожарное управление страны, выполняющее функции МЧС.

Как отмечается, пострадавшие есть в шести префектурах южной, юго-западной и западной части страны. Больше всего пострадавших - 17 человек - в самой южной префектуре Окинава. Согласно информации спасательных служб, состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Сейчас тайфун "Чанми" движется над Тихим океаном вдоль главного японского острова Хонсю со скоростью 45 км в час. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 25 метров в секунду с порывами до 35 метров в секунду.

Из-за сильных дождей, которые вызвал тайфун, в среду были отменены более 760 внутренних и свыше 90 международных авиарейсов. В целом свыше 700 тыс. жителей Японии получили рекомендации об эвакуации.

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