Президент поздравил соцработников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

Глава государства в своей телеграмме обратил внимание, что высокие принципы гуманизма и милосердия, сострадания и служения людям всегда находили в России неизменный отклик и широкое признание, объединяли людей особых личных качеств, чуткости и душевной щедрости.

"Уже более четверти века в День социального работника мы отдаем дань уважения представителям самых разных профессий, которые трудятся в интернатах и домах ветеранов, в центрах медицинского и социального обслуживания, помогают инвалидам, малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей", - указал он.

"Очень важно, что в этой востребованной, масштабной деятельности активное содействие государственным учреждениям оказывают волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, растет роль социального предпринимательства", - отметил Путин.

Он также выразил благодарность всем, кто занят в социальной сфере за преданность своему призванию, самоотверженность, отзывчивость, и пожелал им крепкого здоровья, энергии и всего наилучшего.