Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 5%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 5%.

По состоянию на 08:37 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 5,01% и торговалась на уровне $97,75 за баррель. К 08:43 мск, цена Brent находилась на уровне $97,54 за баррель (+4,78%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2026 года росла на 4,5% и составляла $94,61 за баррель, свидетельствуют данные площадки.