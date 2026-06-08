Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 5%.
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Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 5%
8 июня 2026 / 14:30
© AP Photo/ Hasan Jamali/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне отметилась ростом более чем на 5%.
По состоянию на 08:37 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 5,01% и торговалась на уровне $97,75 за баррель. К 08:43 мск, цена Brent находилась на уровне $97,54 за баррель (+4,78%).
Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2026 года росла на 4,5% и составляла $94,61 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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