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Политика
Трамп допустил высадку спецназа в Иране в случае провала переговоров
Трамп допустил высадку спецназа в Иране в случае провала переговоров Трамп допустил высадку спецназа в Иране в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп не исключает, что в случае провала "по существу" переговоров Вашингтона и Тегерана американская сторона может провести высадку спецназа на территории исламской республики.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что в случае провала "по существу" переговоров Вашингтона и Тегерана американская сторона может провести высадку спецназа на территории исламской республики.

"Тут два варианта. Либо мы войдем на территорию Ирана и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, поскольку это, как оказалось, мощнее любого военного нападения", - сказал американский лидер газете Financial Times.

Он также выразил мнение, что нынешний виток эскалации между Израилем и Ираном не должен повлиять на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. "Это никак не отразится на сделке. Думаю, сделка состоится. Посмотрим, что будет дальше", - указал глава Белого дома. 

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