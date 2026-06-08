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Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию
Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму серьезно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму серьезно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Главное в этом - удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима. Разумеется, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию", - указал представитель Кремля. 

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