Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму серьезно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Безопасность
Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию
8 июня 2026 / 14:57
© ТАСС/ Kremlin.ru
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму серьезно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Главное в этом - удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима. Разумеется, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию", - указал представитель Кремля.
Также по теме:
08.06.2026 13:15Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
05.06.2026 19:45Путин обратил внимание на элементы хамства в письме Зеленского
05.06.2026 19:29Путин прокомментировал атаки Киева на ЗАЭС
05.06.2026 18:43Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
05.06.2026 16:45Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта
05.06.2026 13:57Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 3 084 дрона ВСУ
05.06.2026 12:59Россия и Украина обменялись пленными по формуле "185 на 185"
Актуально