Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму серьезно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму серьезно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Главное в этом - удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима. Разумеется, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию", - указал представитель Кремля.