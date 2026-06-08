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Политика
Ли Чжэ Мён считает, что Южной Корее нужно поддерживать отношения с Россией
Ли Чжэ Мён считает, что Южной Корее нужно поддерживать отношения с Россией Ли Чжэ Мён считает, что Южной Корее нужно поддерживать отношения с Россией

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь изложил позицию своей администрации о необходимости поддержания отношений с Россией как с соседним государством.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь изложил позицию своей администрации о необходимости поддержания отношений с Россией как с соседним государством.

"Китай - это страна, с которой нужно поддерживать взаимоуважение как с соседом, с которой нужно поддерживать связь", - сказал Ли Чжэ Мён, выступая на пресс-конференции в Сеуле по случаю годовщины на своем посту.

"Отношения нужно поддерживать. Это касается и России", - указал он.

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