Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь изложил позицию своей администрации о необходимости поддержания отношений с Россией как с соседним государством.
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Политика
Ли Чжэ Мён считает, что Южной Корее нужно поддерживать отношения с Россией
8 июня 2026 / 15:15
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь изложил позицию своей администрации о необходимости поддержания отношений с Россией как с соседним государством.
"Китай - это страна, с которой нужно поддерживать взаимоуважение как с соседом, с которой нужно поддерживать связь", - сказал Ли Чжэ Мён, выступая на пресс-конференции в Сеуле по случаю годовщины на своем посту.
"Отношения нужно поддерживать. Это касается и России", - указал он.
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