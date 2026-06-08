Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, получает 49,81% голосов.
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Политика
ЦИК Армении: партия Пашиняна, предварительно, набрала 49,81% голосов
8 июня 2026 / 15:29
© Сергей Булкин/ ТАСС
Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, получает 49,81% голосов.
Таким образом, партия Пашиняна может единолично формировать правительство страны, так как, по закону, партии, получившей большинство голосов, добавляют мандаты национальных меньшинств республики.
Вместе с тем блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,29%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,94%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 4% и также проходит в парламент Армении, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.
Явка на состоявшихся выборах в парламент страны составила 58,97%.
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