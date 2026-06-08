Российские ВС ударили за сутки по объектам транспорта и энергетики ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.