Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ударили за сутки по объектам транспорта и энергетики ВСУ
8 июня 2026 / 15:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.
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