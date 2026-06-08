"Письмо" Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было разослано по всему миру, вежливые люди так не поступают. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом.

"Письмо" Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было разослано по всему миру, вежливые люди так не поступают. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом.

"Что касается вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого "письма" Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент расценил это письмо скорее как сигнал того, что переговоры Украине не нужны", - отметил глава российской дипломатии.