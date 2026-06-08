Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 18:08
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19 Китай намерен углублять сотрудничество с КНДР
Москва
8 июня 2026 / 18:08
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
5 июня 2026 / 21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
6 июня 2026 / 08:15
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
5 июня 2026 / 14:07
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило более 90
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило более 90 В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило более 90

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 91. Соответствующие данные приводит конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене, размещенном на его портале.

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 91. Соответствующие данные приводит конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене, размещенном на его портале.

Так, количество подтвержденных случаев заражения Эболой достигло 515. Ранее сообщалось о 86 умерших и о 488 зараженных. В больницах и изоляторах находятся 283 человека. Смертность составляет 17,7%.

Уточняется, что нынешней вспышкой Эболы поражены три провинции ДРК - Итури, которая является эпицентром заболевания, Северное Киву и Южное Киву.

Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. Согласно оценкам специалистов, она является одной из наиболее масштабных и опасных с момента идентификации вируса Эбола в 1976 году. 

  • new_top
Также по теме:
05.06.2026 17:45
Онковакцина ФМБА не заменит хирургические и химические методы лечения
04.06.2026 21:45
Иммуноглобулины G пациента, принявшего онковакцину, выросли в 100 раз
04.06.2026 18:15
Мурашко сообщил, что вакцина против нового штамма Эболы уже разработана
03.06.2026 19:44
Глава ВОЗ сообщил о росте числа летальных исходов из-за Эболы в ДРК до 60
03.06.2026 14:45
Голикова поручила изучить причины гендерных разрывов продолжительности жизни
02.06.2026 17:44
ВОЗ подтвердила 48 летальных исходов из-за эпидемии Эболы в ДРК
02.06.2026 15:32
Мурашко: в 2025 году от аборта в России отказались более 46 тыс. женщин
01.06.2026 18:14
Жена Джо Байдена заявила, что он будет жить с раком до конца жизни
29.05.2026 16:45
ВОЗ заявила о 906 возможных случаях заражения Эболой и 223 умерших
29.05.2026 14:32
Глава ВОЗ считает закрытие границ неэффективным против распространения Эболы
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой \
Ушаков: письмо Зеленского представляет собой "несколько страниц хамства"
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 72%
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
В случае победы Пашиняна Армению ждет катастрофа. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
16:45
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19
16:30
Китай намерен углублять сотрудничество с КНДР
16:15
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило более 90
15:59
Лавров: "письмо" Зеленского Путину было разослано по всему миру
15:45
Российские ВС ударили за сутки по объектам транспорта и энергетики ВСУ
15:29
ЦИК Армении: партия Пашиняна, предварительно, набрала 49,81% голосов
15:15
Ли Чжэ Мён считает, что Южной Корее нужно поддерживать отношения с Россией
14:57
Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию
14:45
Трамп допустил высадку спецназа в Иране в случае провала переговоров
14:30
Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 5%
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО