В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило более 90

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 91. Соответствующие данные приводит конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене, размещенном на его портале.

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 91. Соответствующие данные приводит конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене, размещенном на его портале.

Так, количество подтвержденных случаев заражения Эболой достигло 515. Ранее сообщалось о 86 умерших и о 488 зараженных. В больницах и изоляторах находятся 283 человека. Смертность составляет 17,7%.

Уточняется, что нынешней вспышкой Эболы поражены три провинции ДРК - Итури, которая является эпицентром заболевания, Северное Киву и Южное Киву.

Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. Согласно оценкам специалистов, она является одной из наиболее масштабных и опасных с момента идентификации вируса Эбола в 1976 году.