Китай намерен углублять сотрудничество с КНДР

Китай нацелен укреплять традиционную дружбу с Корейской Народно-Демократической Республикой и углублять сотрудничество между двумя странами. Об этом сказано в опубликованной в газете " Нодон синмун " статье председателя КНР Си Цзиньпина по случаю начавшегося 8 июня его двухдневного госвизита в КНДР.

Китай нацелен укреплять традиционную дружбу с Корейской Народно-Демократической Республикой и углублять сотрудничество между двумя странами. Об этом сказано в опубликованной в газете "Нодон синмун" статье председателя КНР Си Цзиньпина по случаю начавшегося 8 июня его двухдневного госвизита в КНДР.

Си Цзиньпин обратил внимание, что нынешний год ознаменован 65-летием подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами, добавив, что традиционная китайско-корейская дружба является общим ценным достоянием двух партий, двух государств и народов обеих стран.

По его словам, "независимо от того, как меняется эпоха и международная обстановка, традиционная китайско-корейская дружба остается нерушимой, постоянно укрепляется и сохраняет жизненную силу".

Китайский лидер отметил, что за последние годы шесть раз встречался с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Стороны поддерживают тесные стратегические контакты и совместно определяют направления дальнейшего развития двусторонних отношений, указал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и КНДР являются дружественными соседними государствами, а общие идеалы социализма служат важной основой двусторонних связей. Он также выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между двумя партиями и государствами будет способствовать развитию обеих стран и повышению благосостояния населения.