Число погибших при землетрясении магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19, более 130 человек пострадали, судьба 7 остается неизвестной. Об этом информировал представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, передает телеканалу GMA News.
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Общество
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19
8 июня 2026 / 16:45
© IFRCAsiaPacific/ X/ТАСС
Число погибших при землетрясении магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19, более 130 человек пострадали, судьба 7 остается неизвестной. Об этом информировал представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, передает телеканалу GMA News.
"Согласно поступающим сообщениям, жертвами землетрясения стали 19 человек. Предварительно, 7 человек числятся пропавшими без вести, а 134 - ранеными", - отметил он.
По данным местных властей, в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Эвакуированы порядка 10 тыс. человек.
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