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Общество
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19 Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19

Число погибших при землетрясении магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19, более 130 человек пострадали, судьба 7 остается неизвестной. Об этом информировал представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, передает телеканалу GMA News.

Число погибших при землетрясении магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19, более 130 человек пострадали, судьба 7 остается неизвестной. Об этом информировал представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, передает телеканалу GMA News.

"Согласно поступающим сообщениям, жертвами землетрясения стали 19 человек. Предварительно, 7 человек числятся пропавшими без вести, а 134 - ранеными", - отметил он. 

По данным местных властей, в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Эвакуированы порядка 10 тыс. человек.

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