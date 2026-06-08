Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19

Число погибших при землетрясении магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19, более 130 человек пострадали, судьба 7 остается неизвестной. Об этом информировал представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, передает телеканалу GMA News .

Число погибших при землетрясении магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19, более 130 человек пострадали, судьба 7 остается неизвестной. Об этом информировал представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, передает телеканалу GMA News.

"Согласно поступающим сообщениям, жертвами землетрясения стали 19 человек. Предварительно, 7 человек числятся пропавшими без вести, а 134 - ранеными", - отметил он.

По данным местных властей, в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Эвакуированы порядка 10 тыс. человек.