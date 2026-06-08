Объединенная судостроительная компания (ОСК) должна сделать все, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не останавливалась. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин при общении с руководителем ОСК Андреем Пучковым.

Объединенная судостроительная компания (ОСК) должна сделать все, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не останавливалась. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин при общении с руководителем ОСК Андреем Пучковым.

"Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам. Это "Ленинград" и "Сталинград", - подчеркнул российский лидер.

"И, безусловно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", - отметил он.

Строительство ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" проекта 22220 ведется на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе российского атомного ледокольного флота уже четыре таких - "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия", - а также четыре предыдущего поколения - "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач".

Ожидается, что головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер", которому присвоено имя "Россия", будет передан флоту в конце 2029 года. Он строится в бухте Большой Камень Приморского края на мощностях Судостроительного комплекса "Звезда". Ширина судна - 47,7 м, длина - почти 210 м, мощность на валах - 120 МВт. Этот ледокол должен превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое.