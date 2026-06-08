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Путин призвал не допускать "зависания" работ по строящимся ледоколам
Путин призвал не допускать "зависания" работ по строящимся ледоколам Путин призвал не допускать "зависания" работ по строящимся ледоколам

Объединенная судостроительная компания (ОСК) должна сделать все, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не останавливалась. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин при общении с руководителем ОСК Андреем Пучковым.

Объединенная судостроительная компания (ОСК) должна сделать все, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не останавливалась. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин при общении с руководителем ОСК Андреем Пучковым.

"Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам. Это "Ленинград" и "Сталинград", - подчеркнул российский лидер.

"И, безусловно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", - отметил он.

Строительство ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" проекта 22220 ведется на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе российского атомного ледокольного флота уже четыре таких - "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия", - а также четыре предыдущего поколения - "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач".

Ожидается, что головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер", которому присвоено имя "Россия", будет передан флоту в конце 2029 года. Он строится в бухте Большой Камень Приморского края на мощностях Судостроительного комплекса "Звезда". Ширина судна - 47,7 м, длина - почти 210 м, мощность на валах - 120 МВт. Этот ледокол должен превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое.

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