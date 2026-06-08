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Интеграция
Bloomberg: более половины граждан Британии поддержали бы возвращение в ЕС
Bloomberg: более половины граждан Британии поддержали бы возвращение в ЕС Bloomberg: более половины граждан Британии поддержали бы возвращение в ЕС

Более 50% жителей Великобритании поддержали бы возвращение страны в состав Европейского союза, что означало бы пересмотр итогов референдума, который прошел 10 лет назад. Об этом со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos передает агентство Bloomberg.

Более 50% жителей Великобритании поддержали бы возвращение страны в состав Европейского союза, что означало бы пересмотр итогов референдума, который прошел 10 лет назад. Об этом со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos передает агентство Bloomberg.

Согласно замеру общественного мнения, 52% респондентов заявили о готовности вернуться в ЕС, если им будет предложен такой выбор. Только 33% полагают, что Соединенному Королевству лучше находиться вне сообщества. Около 10% не определились со своей позицией на этот счет.

Отмечается, что более всего нацелены на пересмотр Brexit молодые британцы, при этом более половины участников опроса старше 55 лет выступают за сохранение статус-кво. 

Опрос проводился с 14 по 20 мая среди 1 137 британцев.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% граждан, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года.

В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая предполагает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов, а также возможность посещения ЕС британскими гражданами и наоборот без визы на срок до 90 дней.

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