Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня

Сильная магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, ожидается в течение 8 июня. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС .

Сильная магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, ожидается в течение 8 июня. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС.

"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба", - следует из сообщения.

Отмечается, что последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня, согласно расчетам математических моделей должно приблизиться к Земле уже в течение двух-трех часов.

"Вероятность бури в понедельник оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день", - говорится в сообщении.