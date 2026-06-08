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Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня
Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня

Сильная магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, ожидается в течение 8 июня. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС.

Сильная магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, ожидается в течение 8 июня. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС.

"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба", - следует из сообщения.

Отмечается, что последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня, согласно расчетам математических моделей должно приблизиться к Земле уже в течение двух-трех часов.

"Вероятность бури в понедельник оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день", - говорится в сообщении. 

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