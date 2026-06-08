Премьер Испании подарил Льву XIV оливковое дерево

Председатель правительства Испании Педро Санчес подарил Папе Римскому Льву XIV оливковое дерево как символ мира и диалога. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы правительства королевства.

Председатель правительства Испании Педро Санчес подарил Папе Римскому Льву XIV оливковое дерево как символ мира и диалога. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы правительства королевства.

Папа Римский принял Санчеса в апостольской нунциатуре в Мадриде. Сообщается, что во время встречи испанский премьер подарил понтифику "13-летнее испанское оливковое дерево бонсай".

"Оливковое дерево является универсальным символом мира, диалога и понимания - ценностей, разделяемых Испанией и Ватиканом", - заявили в пресс-службе кабмина. Это растение "представляет собой идеальный баланс между традицией и инновациями, между уважением к историческим корням и внедрением передовых технологий", - добавили там.

Лев XIV прибыл в Испанию в минувшую субботу. В рамках визита в страну он также намерен посетить Барселону и Канарские острова.

Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI (1927-2022). В 2011 году он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи.