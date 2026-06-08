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Политика
Премьер Испании подарил Льву XIV оливковое дерево
Премьер Испании подарил Льву XIV оливковое дерево Премьер Испании подарил Льву XIV оливковое дерево

Председатель правительства Испании Педро Санчес подарил Папе Римскому Льву XIV оливковое дерево как символ мира и диалога. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы правительства королевства.

Председатель правительства Испании Педро Санчес подарил Папе Римскому Льву XIV оливковое дерево как символ мира и диалога. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы правительства королевства.

Папа Римский принял Санчеса в апостольской нунциатуре в Мадриде. Сообщается, что во время встречи испанский премьер подарил понтифику "13-летнее испанское оливковое дерево бонсай".

"Оливковое дерево является универсальным символом мира, диалога и понимания - ценностей, разделяемых Испанией и Ватиканом", - заявили в пресс-службе кабмина. Это растение "представляет собой идеальный баланс между традицией и инновациями, между уважением к историческим корням и внедрением передовых технологий", - добавили там.

Лев XIV прибыл в Испанию в минувшую субботу. В рамках визита в страну он также намерен посетить Барселону и Канарские острова.

Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI (1927-2022). В 2011 году он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи.

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