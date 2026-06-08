hh.ru: в России зарплата соцработников достигает 75 тыс. рублей

В России социальным работникам сегодня предлагают зарплаты от 40 тыс. до 75 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу hh.ru сообщает ТАСС .

В России социальным работникам сегодня предлагают зарплаты от 40 тыс. до 75 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу hh.ru сообщает ТАСС.

Как отмечается, "диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для соцработников варьируется от 40 тыс. рублей до 74,7 тыс. рублей".

Согласно данным пресс-службы, почти в трети (29%) резюме соискателей-соцработников в качестве ожидаемой зарплаты указана сумма от 25 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, в 21% - от 55 тыс. рублей до 85 тыс. рублей, в 10% - от 85 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, в 2% - от 110 тыс. рублей до 140 тыс. рублей.

Вместе с тем работодатели лояльны к соискателям без опыта работы - 69% вакансий от общего числа, в 28% необходим стаж от 1 года до 3 лет, в 2% - от 3 до 6 лет, указали в пресс-службе.

День социального работника в России отмечается 8 июня.