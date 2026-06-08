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Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций

 

 

Партия Пашиняна лидирует на выборах. Является ли это чистым отражением общественного мнения Армении или сказалась определенная работа по нейтрализации оппозиции? В ходе предвыборной кампании было много сюжетов, связанных с дискредитацией конкурентов Пашиняна, причем не только светских, но и представителей Армянской церкви.

Кроме того, европейская риторика нынешнего главы государства получила мощную поддержку из ЕС, которая в последний момент, что называется – сыграла на руку.

Определенное недовольство в обществе вызвал и запрет Россией на ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении. Производители восприняли это, как ущерб своим экономическим интересам.

Можно ли говорить о разрыве вековых отношений России и Армении? Связи между двумя станами настолько глубоки, что в один момент их, конечно, не разорвать. Армения теперь безусловно пойдет в сторону Европейского Союза и Запада в целом. При этом, если с заморозкой участия Армении в ОДКБ более или менее все понятно, то гораздо сложнее обстоят дела с членством Еревана в Евразийском союзе. Россия уже обозначила свою позицию, что идти одновременно по пути европейской интеграции и оставаться членом Евразийского союза не получится. Это два разнонаправленных вектора, и Пашиняну придется делать выбор. Кстати, в этой связи интересно, что  товарооборот между Россией и Арменией внутри Евразийского союза сейчас растет, и Армения получает от этого вполне конкретные выгоды.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/604630580b78bba5deeff33250dac467/

 

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