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Безопасность
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение

 

 

Иран объясняет свои атаки на Израиль действиями ЦАХАЛа в отношении Ливана. Израиль отвечает ударами. Все это говорит о том, что ситуации еще очень далека от стабилизации. Успокоительные заявления Дональда Трампа звучат, как преждевременные.

Трампу сейчас, конечно, гораздо выгоднее поддерживать тишину на Ближнем Востоке и, может быть, постепенно свести ситуацию на нет. Это даже лучше, чем разбираться, кто выиграл, а кто проиграл.

Однако, как мы видим, фундаментальные проблемы, которые есть между Ираном и Израилем никуда не делись. Пока в регионе будет звучать милитаристская риторика Израиля в отношении соседей, а также жесткая риторика США в отношении Ирана, можно ожидать, что подобные ситуации будет периодически повторяться. Пока на Ближнем Востоке никакого замирения и, тем более – успокоения, наблюдать не приходится.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/fe9a3a9cdeac5701458b350598b5b6c2/

 

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